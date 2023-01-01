Баламут (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
9.41979, Баламут
Драмы, Комедии85 мин18+
Сюжет
Петр Горохов заканчивает сельскую школу и отправляется в Москву – поступать в экономический вуз. Чудом не завалив вступительные экзамены, он оказывается в окружении студентов из больших городов, среди которых он, деревенский парень, не может не выделяться. За свою непримиримость и принципиа�льность он и получает прозвище «Баламут».
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Наталья
Казначеева
- Актёр
Николай
Денисов
- ЕКАктёр
Евгений
Карельских
- Актриса
Евгения
Симонова
- ЛБАктриса
Лариса
Блинова
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- НГАктёр
Николай
Горлов
- Сценарист
Сергей
Бодров
- МТХудожница
Марина
Томашевская
- ТБМонтажёр
Тамара
Беляева
- ВЕОператор
Вячеслав
Егоров
- ДАКомпозитор
Давид
Ашкенази