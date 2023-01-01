Баламут (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Петр Горохов заканчивает сельскую школу и отправляется в Москву – поступать в экономический вуз. Чудом не завалив вступительные экзамены, он оказывается в окружении студентов из больших городов, среди которых он, деревенский парень, не может не выделяться. За свою непримиримость и принципиа�льность он и получает прозвище «Баламут».



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