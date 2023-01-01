Биография

Николай Денисов — российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер. Родился в Москве 12 сентября 1953 года. В 1978 году кинематографист окончил Высшее театральное училище имени Щукина и в это же время стал выступать в Театре Юного Зрителя в Москве. С 1962 года он озвучивает фильмы и сериалы, а с 2007-го — занимается режиссурой. Его голосом говорят герои мультфильмов «Ледниковый период», «Зверопой, «Хортон», а также популярных картин «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Война миров» и «Команда „А“». Сейчас Николай преподает актерское мастерство в ГИТИСе. Впервые на экране Николай Денисов появился еще до окончания вуза — в 1972 году он снялся в драме «Мальчики». Затем последовали роли в мини-сериале «Последнее лето детства» и в полнометражном фильме «Баламут». Также среди его работ можно найти ситком «Моя прекрасная няня», историческую драму «Годунов» и детектив «Тайны госпожи Кирсановой», а самыми популярными проектами с участием актера стали сериалы «Чики», «Анна-детективъ» и биографическая лента «Ника».