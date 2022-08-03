О фильме
В основе фильма лежит одноимeнная 10-я книга 4-й части романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Ушедший в монахи Алeша Карамазов получает от своего наставника благословение для «подвигов в миру», и жизнь тут же преподносит ему испытание. Алексей становится свидетелем травли Илюши Снегирева из бедной семьи другими гимназистами. Карамазов решает спасти мальчика и пробудить милосердие в его обидчиках. Ученики становятся добрее и дружелюбнее, но теперь помощь нужна уже старшим Снегиревым…
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЮГРежиссёр
Юрий
Григорьев
- РГРежиссёр
Ренита
Григорьева
- НДАктёр
Николай
Дупак
- Актёр
Николай
Денисов
- ОГАктриса
Ольга
Гобзева
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- ДЧАктёр
Дмитрий
Черниговский
- ЕТАктёр
Евгений
Ташков
- АИАктриса
Анастасия
Иванова
- ВВАктриса
Василиса
Воронина
- АДАктёр
Алеша
Достоевский
- РГСценарист
Ренита
Григорьева
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- ОМОператор
Олег
Мартынов
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов