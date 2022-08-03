В основе фильма лежит одноимeнная 10-я книга 4-й части романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Ушедший в монахи Алeша Карамазов получает от своего наставника благословение для «подвигов в миру», и жизнь тут же преподносит ему испытание. Алексей становится свидетелем травли Илюши Снегирева из бедной семьи другими гимназистами. Карамазов решает спасти мальчика и пробудить милосердие в его обидчиках. Ученики становятся добрее и дружелюбнее, но теперь помощь нужна уже старшим Снегиревым…

