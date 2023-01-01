День свадьбы придется уточнить (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Герой вырос в потомственной семье металлургов: высокий белокурый красавец, не без чувства своеобразного юмора, передовик труда, спортсмен. Познакомившись при весьма неординарных обстоятельствах со вздорной девчонкой, влюбился.



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