День свадьбы придется уточнить
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День свадьбы придется уточнить

День свадьбы придется уточнить (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

8.91979, День свадьбы придется уточнить
Драмы, Советские88 мин12+

Сюжет

Герой вырос в потомственной семье металлургов: высокий белокурый красавец, не без чувства своеобразного юмора, передовик труда, спортсмен. Познакомившись при весьма неординарных обстоятельствах со вздорной девчонкой, влюбился.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb