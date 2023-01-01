День свадьбы придется уточнить (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
8.91979, День свадьбы придется уточнить
Драмы, Советские88 мин12+
Сюжет
Герой вырос в потомственной семье металлургов: высокий белокурый красавец, не без чувства своеобразного юмора, передовик труда, спортсмен. Познакомившись при весьма неординарных обстоятельствах со вздорной девчонкой, влюбился.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СПРежиссёр
Степан
Пучинян
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Борис
Щербаков
- НПАктёр
Николай
Пастухов
- Актёр
Николай
Денисов
- МПАктёр
Максим
Плотников
- ДЩАктёр
Дальвин
Щербаков
- ТБАктриса
Татьяна
Божок
- ЛПАктриса
Любовь
Полехина
- ВВАктёр
Владимир
Вихров
- ОВАктёр
Ованес
Ванян
- ПФСценарист
Павел
Финн
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ВЕОператор
Вячеслав
Егоров
- АГКомпозитор
Андрей
Геворгян