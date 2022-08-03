У матросов нет вопросов (фильм, 1981) смотреть онлайн

Алька Шанина и Саня Фокин познакомились в самолете. Алька собиралась поступать в театральный институт, а Саня, матрос рыболовецкого сейнера, направлялся через столицу в родную деревню на свадьбу. Из-за непогоды самолет совершил вынужденную посадку. Альке и Сане пришлось провести вместе три дня...

