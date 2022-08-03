У матросов нет вопросов (фильм, 1981) смотреть онлайн
8.91981, У матросов нет вопросов
Мюзикл, Комедия81 мин12+
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О фильме
Алька Шанина и Саня Фокин познакомились в самолете. Алька собиралась поступать в театральный институт, а Саня, матрос рыболовецкого сейнера, направлялся через столицу в родную деревню на свадьбу. Из-за непогоды самолет совершил вынужденную посадку. Альке и Сане пришлось провести вместе три дня...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Актриса
Наталья
Казначеева
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- Актёр
Николай
Денисов
- Актриса
Людмила
Хитяева
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- Актёр
Юрий
Саранцев
- Актриса
Евгения
Ханаева
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- АИСценарист
Аркадий
Инин
- ТБМонтажёр
Тамара
Беляева
- ТКМонтажёр
Тамара
Кривошеина
- АКОператор
Александр
Ковальчук
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин