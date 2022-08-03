Сентиментальный роман
Wink
Фильмы
Сентиментальный роман

Сентиментальный роман (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

8.31976, Сентиментальный роман
Драма, Мелодрама92 мин6+

О фильме

1920-е годы. Страна жила в русле «мирной» революции – бурлила молодая жизнь, не знающая усталости и компромиссов. Так же жил и молодой газетчик Шура Севастьянов – жадно, взахлеб. И вдруг… пришла к нему любовь.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сентиментальный роман»