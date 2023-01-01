Игорь Масленников
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист
- Дата рождения
- 26 октября 1931 г. (90 лет)
- Дата смерти
- 17 сентября 2022 г.
Биография
Игорь Масленников – режиссер кино, сценарист, продюсер. Родился в 1931 году. Награжден двумя орденами, удостоен Государственной премии России. Заслуженный деятель искусств, народный артист Российской Федерации. Свой первый фильм Масленников снял в возрасте 36 лет, после нескольких лет работы редактором на телевидении и окончания Высших режиссерских курсов. С того момента режиссер работает с периодичностью крепкого профессионала, выпуская по фильму раз в два года – и даже чаще. Публика с восторгом принимает картины о советских автогонщиках, войне, российской истории. В 1979 на экраны выходит первый фильм режиссера о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Телевизионный сериал Масленникова о лондонском сыщике становится феноменально популярным. Последний фильм цикла появляется в 1986 году, однако любимая тема не отпускает режиссера. В 2000 году он снимает многосерийный фильм «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», в котором рассказывается об Артуре Конан Дойле и его знаменитом герое. Мелодраматическая трилогия «Зимняя вишня» – еще один «хит» в творчестве Игоря Федоровича. «Зимняя вишня – 4» находится в производстве и скоро увидит свет...
Фильмография
Режиссёр
- 8.2
Филипп Траум1990
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.1986
- 9.4
Зимняя вишня1985, 88 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.1983
- 9.1
Пиковая дама1982, 86 минБесплатно
- 9.8
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.1981
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона1980
- 9.8
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон1979
- 8.3
Ярославна, королева Франции1978, 92 минБесплатно
- 8.3
Сентиментальный роман1976, 92 минБесплатно
- 8.4
Завтра, третьего апреля ...1969, 71 минБесплатно
- 8.0
Личная жизнь Кузяева Валентина1967, 64 минБесплатно