Биография

Игорь Масленников – режиссер кино, сценарист, продюсер. Родился в 1931 году. Награжден двумя орденами, удостоен Государственной премии России. Заслуженный деятель искусств, народный артист Российской Федерации. Свой первый фильм Масленников снял в возрасте 36 лет, после нескольких лет работы редактором на телевидении и окончания Высших режиссерских курсов. С того момента режиссер работает с периодичностью крепкого профессионала, выпуская по фильму раз в два года – и даже чаще. Публика с восторгом принимает картины о советских автогонщиках, войне, российской истории. В 1979 на экраны выходит первый фильм режиссера о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Телевизионный сериал Масленникова о лондонском сыщике становится феноменально популярным. Последний фильм цикла появляется в 1986 году, однако любимая тема не отпускает режиссера. В 2000 году он снимает многосерийный фильм «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», в котором рассказывается об Артуре Конан Дойле и его знаменитом герое. Мелодраматическая трилогия «Зимняя вишня» – еще один «хит» в творчестве Игоря Федоровича. «Зимняя вишня – 4» находится в производстве и скоро увидит свет...