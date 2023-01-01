Завтра, третьего апреля ... (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
8.41969, Завтра, третьего апреля ...
Драма71 мин18+
О фильме
1-ое апреля - всем известный день розыгрышей и вранья. И вот ученики одной из ленинградских школ решили устроить «День правды» - и уточнили дату - 2-е апреля. А что у них из этого вышло…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- ЭААктриса
Энекен
Аксель
- ЛВАктриса
Людмила
Волынская
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- ПЛАктёр
Павел
Луспекаев
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ВГАктёр
Вячеслав
Горошенков
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- Актриса
Лариса
Малеванная
- ЕМАктёр
Евгений
Малянцев
- ВПАктёр
Владимир
Пирожков
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ИЗСценарист
Илья
Зверев
- ИППродюсер
Исаак
Плавник
- Актриса дубляжа
Марина
Неёлова
- Актёр дубляжа
Ефим
Копелян
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ВРХудожница
Виля
Рахматуллина
- ВСХудожник
Виктор
Слоневский
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВВОператор
Владимир
Васильев
- АККомпозитор
Александр
Колкер