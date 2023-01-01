Завтра, третьего апреля ...
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Завтра, третьего апреля ...

Завтра, третьего апреля ... (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

8.41969, Завтра, третьего апреля ...
Драма71 мин18+

О фильме

1-ое апреля - всем известный день розыгрышей и вранья. И вот ученики одной из ленинградских школ решили устроить «День правды» - и уточнили дату - 2-е апреля. А что у них из этого вышло…

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Завтра, третьего апреля ...»