Завтра, третьего апреля ... (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

1-ое апреля - всем известный день розыгрышей и вранья. И вот ученики одной из ленинградских школ решили устроить «День правды» - и уточнили дату - 2-е апреля. А что у них из этого вышло…



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