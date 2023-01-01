Лариса Малеванная

Биография

Лариса Ивановна Малеванная – любимая зрителями артистка, серьезный литератор и театральный режиссер. В 1985 году ей было присуждено звание заслуженной артистки РСФСР. Будущая актриса родилась в 1939 году в Ростовской области. Семья была неблагополучной, и девочка пережила много горя. Кино стало отдушиной Малеванной. Она мечтала быть актрисой, но под давлением родственников стала учиться на педагога. Однако страсть к искусству оказалась сильнее, и, не закончив вуз, Лариса Ивановна уехала в Ленинград, где сразу поступила в ЛГИТМиК на режиссерский факультет. Окончив обучение с отличием, Малеванная вышла замуж за однокурсника Геннадия Опоркова и уехала вместе с мужем в Красноярск. Молодая семья несколько лет работала в местном ТЮЗе, а затем вернулась в Ленинград. Сначала актриса работала в «Ленкоме», а затем получила предложение от Товстоногова и до 2007 года играла в Большом драматическом театре. Артистка была дважды замужем, есть сын, внуки и правнуки. Среди серьезных театральных ролей Ларисы Ивановны стоит выделить «С любимыми не расставайтесь», «Дачники», «Дядя Ваня». Мир кино также был благосклонен к Ларисе Ивановне. Запоминающимися ролями стали работы Малеванной в фильмах: «Разрешите взлет!», «Единственная», «Поздние свидания», «Интердевочка», «Черный ворон» и многие другие. Сейчас актриса на пенсии, но время от времени принимает интересные предложения от режиссеров. В 2019 году снялась в картине «Союз спасения».