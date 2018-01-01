Весенние перевертыши (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Весенние перевертыши
Весенние перевертыши

Весенние перевертыши

9.01974, Весенние перевертыши
Драма88 мин12+

О фильме

Тринадцатилетний Дюшка живет в леспромхозе. Однажды юный герой заметил необыкновенное сходство соседки Римки с Натальей Гончаровой - и сразу наступила весна, потекли ручьи, небо очистилось от беспросветных туч, люди стали добрее.

Только хулиган Санька с тусклыми болотными глазами по-прежнему делал всякие пакости. И Дюшка решил просветить взрослых о существующем зле.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb