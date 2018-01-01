Весенние перевертыши (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Тринадцатилетний Дюшка живет в леспромхозе. Однажды юный герой заметил необыкновенное сходство соседки Римки с Натальей Гончаровой - и сразу наступила весна, потекли ручьи, небо очистилось от беспросветных туч, люди стали добрее.



Только хулиган Санька с тусклыми болотными глазами по-прежнему делал всякие пакости. И Дюшка решил просветить взрослых о существующем зле.



