Весенние перевертыши (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно
9.01974, Весенние перевертыши
Драма88 мин12+
О фильме
Тринадцатилетний Дюшка живет в леспромхозе. Однажды юный герой заметил необыкновенное сходство соседки Римки с Натальей Гончаровой - и сразу наступила весна, потекли ручьи, небо очистилось от беспросветных туч, люди стали добрее.
Только хулиган Санька с тусклыми болотными глазами по-прежнему делал всякие пакости. И Дюшка решил просветить взрослых о существующем зле.
Весенние перевертыши смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ГАРежиссёр
Григорий
Аронов
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актриса
Лариса
Малеванная
- НПАктёр
Николай
Пеньков
- Актёр
Лев
Дуров
- Актёр
Николай
Гринько
- ДЗАктёр
Дмитрий
Зарубин
- ВКАктёр
Виктор
Краславский
- ЛЛАктёр
Леонид
Лейкин
- ВЮАктёр
Владимир
Юрьев
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- АБМонтажёр
Анна
Бабушкина
- ВФОператор
Валерий
Федосов
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян