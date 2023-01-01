Александр Демьяненко
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 30 мая 1937 г. (62 года)
- Дата смерти
- 22 августа 1999 г.
Биография
Актер Александр Демьяненко хорошо известен кинозрителям как Шурик из комедий Леонида Гайдая. Юмористический персонаж, созданный Демьяненко, остается всенародным любимцем уже более полувека. Александр Демьяненко родился в Свердловске. Его отец был артистом оперного театра и участником агитационной труппы. Для Александра его авторитет был непререкаем, и когда пришло время определиться с профессией, Саша остановился на актерской, как велел ему отец. Будучи студентом ГИТИСа, Демьяненко не отличался прилежанием и общительностью, был эксцентричным и нелюдимым парнем, способным на дерзкие поступки. Профессор Раевский был к нему снисходителен, принимая как должное сложную душевную организацию студента. Его дебют в кино состоялся во время учебы. В картине Алова и Наумова он сыграл роль интеллигентного, способного на подвиг парня и стал необычайно популярен. После первого успеха последовали другие роли Александра Демьяненко в лентах «Ветер» и «Все начинается с дороги». За роль в картине «Мир входящему» он был удостоен приза жюри на кинофестивале в Венеции. Фильмы Александра Демьяненко не раз становились лидерами проката в СССР. Так, комедию «Операция \"Ы\"…» посмотрел каждый четвертый житель страны. В конце восьмидесятых артист занялся дубляжом, затем вернулся на театральную сцену и продолжал с успехом играть. За свою жизнь он сыграл более трехсот ролей."
Фильмография
- 8.7
Баллада о старом оружии1986, 76 минБесплатно
- 7.6
Милый, дорогой, любимый, единственный...1984, 66 минБесплатно
- 8.6
Место действия1983
- 8.9
Пропавшие среди живых1981, 79 минБесплатно
- 8.6
Приключения маленького папы1979, 62 минБесплатно
- 8.3
Жена ушла1979, 86 минБесплатно
- 8.8
Все решает мгновение1978, 93 минБесплатно
- 9.0
Встреча в конце зимы1978, 81 минБесплатно
- 8.9
Весенние перевертыши1974, 88 минБесплатно
- 8.9
Умные вещи1973
- 9.5
Здравствуй и прощай1972, 90 минБесплатно
- 9.4
Учитель пения1972, 80 минБесплатно
- 7.8
Драма из старинной жизни1971, 80 минБесплатно
- 9.1
Миссия в Кабуле1970, 127 минБесплатно
- 9.2
Мой добрый папа1970, 66 минБесплатно
- 8.4
Завтра, третьего апреля ...1969, 71 минБесплатно
- 8.1
Рокировка в длинную сторону1969, 90 минБесплатно
- 8.6
Война под кры�шами1967, 92 минБесплатно
- 7.1
Каин XVIII1963, 89 минБесплатно
- 9.2
Порожний рейс1962, 88 минБесплатно
Актёр дубляжа
- 8.7
Благодетель1997, 130 минБесплатно
- 9.1
Вход в лабиринт1989
- 8.1
Африканец1983, 96 мин
- 7.7
Соседка1981, 101 минБесплатно
- 8.6
Два долгих гудка в тумане1980, 75 минБесплатно
- 9.3
Впервые замужем1979, 93 минБесплатно
- 8.1
Вооружен и очень опасен1978, 94 минБесплатно
- 8.7
Уходя — уходи1978, 85 минБесплатно
- 9.7
Собака на сене1977
- 9.4
Сладкая женщина1976, 93 минБесплатно
- 9.4
Соломенная шляпка1974
- 9.3
Табачный капитан1972, 81 минБесплатно
- 9.1
Прощание с Петербургом1971, 92 минБесплатно
- 9.1
Миссия в Кабуле1970, 127 минБесплатно
- 8.4
Завтра, третьего апреля ...1969, 71 минБесплатно
- 9.3
Мертвый сезон1968, 130 минБесплатно