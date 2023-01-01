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Александр Демьяненко
Александр Демьяненко

Александр Демьяненко

Карьера
Актёр, Актёр дубляжа
Дата рождения
30 мая 1937 г. (62 года)
Дата смерти
22 августа 1999 г.

Биография

Актер Александр Демьяненко хорошо известен кинозрителям как Шурик из комедий Леонида Гайдая. Юмористический персонаж, созданный Демьяненко, остается всенародным любимцем уже более полувека. Александр Демьяненко родился в Свердловске. Его отец был артистом оперного театра и участником агитационной труппы. Для Александра его авторитет был непререкаем, и когда пришло время определиться с профессией, Саша остановился на актерской, как велел ему отец. Будучи студентом ГИТИСа, Демьяненко не отличался прилежанием и общительностью, был эксцентричным и нелюдимым парнем, способным на дерзкие поступки. Профессор Раевский был к нему снисходителен, принимая как должное сложную душевную организацию студента. Его дебют в кино состоялся во время учебы. В картине Алова и Наумова он сыграл роль интеллигентного, способного на подвиг парня и стал необычайно популярен. После первого успеха последовали другие роли Александра Демьяненко в лентах «Ветер» и «Все начинается с дороги». За роль в картине «Мир входящему» он был удостоен приза жюри на кинофестивале в Венеции. Фильмы Александра Демьяненко не раз становились лидерами проката в СССР. Так, комедию «Операция \"Ы\"…» посмотрел каждый четвертый житель страны. В конце восьмидесятых артист занялся дубляжом, затем вернулся на театральную сцену и продолжал с успехом играть. За свою жизнь он сыграл более трехсот ролей."

Фильмография

Актёр дубляжа