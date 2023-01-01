Биография

Актер Александр Демьяненко хорошо известен кинозрителям как Шурик из комедий Леонида Гайдая. Юмористический персонаж, созданный Демьяненко, остается всенародным любимцем уже более полувека. Александр Демьяненко родился в Свердловске. Его отец был артистом оперного театра и участником агитационной труппы. Для Александра его авторитет был непререкаем, и когда пришло время определиться с профессией, Саша остановился на актерской, как велел ему отец. Будучи студентом ГИТИСа, Демьяненко не отличался прилежанием и общительностью, был эксцентричным и нелюдимым парнем, способным на дерзкие поступки. Профессор Раевский был к нему снисходителен, принимая как должное сложную душевную организацию студента. Его дебют в кино состоялся во время учебы. В картине Алова и Наумова он сыграл роль интеллигентного, способного на подвиг парня и стал необычайно популярен. После первого успеха последовали другие роли Александра Демьяненко в лентах «Ветер» и «Все начинается с дороги». За роль в картине «Мир входящему» он был удостоен приза жюри на кинофестивале в Венеции. Фильмы Александра Демьяненко не раз становились лидерами проката в СССР. Так, комедию «Операция \"Ы\"…» посмотрел каждый четвертый житель страны. В конце восьмидесятых артист занялся дубляжом, затем вернулся на театральную сцену и продолжал с успехом играть. За свою жизнь он сыграл более трехсот ролей."