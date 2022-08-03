Сыновья Патимат ушли на войну. Теперь она твердо намерена передать им фамильные кинжалы – согласно кавказскому поверью, они защитят владельцев от смерти. Патимат самостоятельно отправляется на фронт в поисках сыновей и по пути становится свидетельницей всех ужасов войны.

