Баллада о старом оружии
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Баллада о старом оружии

Баллада о старом оружии (фильм, 1986) смотреть онлайн

8.71986, Баллада о старом оружии
Драма, Военный76 мин18+

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О фильме

Сыновья Патимат ушли на войну. Теперь она твердо намерена передать им фамильные кинжалы – согласно кавказскому поверью, они защитят владельцев от смерти. Патимат самостоятельно отправляется на фронт в поисках сыновей и по пути становится свидетельницей всех ужасов войны.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Баллада о старом оружии»