Баллада о старом оружии (фильм, 1986) смотреть онлайн
8.71986, Баллада о старом оружии
Драма, Военный76 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сыновья Патимат ушли на войну. Теперь она твердо намерена передать им фамильные кинжалы – согласно кавказскому поверью, они защитят владельцев от смерти. Патимат самостоятельно отправляется на фронт в поисках сыновей и по пути становится свидетельницей всех ужасов войны.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ГВРежиссёр
Геннадий
Воронин
- ПХАктриса
Патимат
Хизроева
- ССАктёр
Сергей
Скрипкин
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ВБАктёр
Виктор
Борцов
- ЛБАктёр
Леонид
Белозорович
- КМАктёр
Константин
Мезенцев
- МСАктёр
Магомедарип
Сурхатилов
- ИКАктриса
Ирэна
Кокрятская
- БЧАктёр
Борис
Чунаев
- ВААктёр
Валерий
Алексеев
- ВМСценарист
Вацлав
Михальский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ЕСХудожник
Е.
Скрипченко
- ТКМонтажёр
Тамара
Кривошеина