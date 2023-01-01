Учитель пения (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ефрем Николаевич Соломатин - остроумный, веселый человек. Он бесконечно любит музыку и детей, а мечтает он об организации школ с музыкальным уклоном, в которых можно воспитать в учениках любовь к музыке, к жизни, к людям…



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