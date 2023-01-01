Учитель пения
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Учитель пения

Учитель пения (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

9.41972, Учитель пения
Мюзикл, Комедии80 мин6+

Сюжет

Ефрем Николаевич Соломатин - остроумный, веселый человек. Он бесконечно любит музыку и детей, а мечтает он об организации школ с музыкальным уклоном, в которых можно воспитать в учениках любовь к музыке, к жизни, к людям…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные, Мюзикл

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Учитель пения»