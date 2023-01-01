Учитель пения (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
9.41972, Учитель пения
Мюзикл, Комедии80 мин6+
Сюжет
Ефрем Николаевич Соломатин - остроумный, веселый человек. Он бесконечно любит музыку и детей, а мечтает он об организации школ с музыкальным уклоном, в которых можно воспитать в учениках любовь к музыке, к жизни, к людям…
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- НБРежиссёр
Наум
Бирман
- АПАктёр
Андрей
Попов
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актриса
Ирина
Алферова
- ККАктёр
Константин
Кошкин
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ЛААктриса
Людмила
Аринина
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- Актёр
Георгий
Штиль
- Актриса
Ольга
Волкова
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- ИППродюсер
Исаак
Плавник
- ЕСАктриса дубляжа
Евгения
Сабельникова
- ВРХудожница
Виля
Рахматуллина
- РШХудожница
Римма
Штиль
- МПМонтажёр
Мария
Пен
- АЧОператор
Александр
Чиров
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер