Биография

Наум Бирман – режиссер. В числе наград – орден Дружбы народов, военные медали. Годы жизни: 1924 – 1989. В возрасте 18 лет попал во фронтовую бригаду артистов. В армии прослужил до 1947 года. В театральном институте получил специальности актера (1951) и режиссера (1955). Актером Театра Комиссаржевской стал в 1956 году, однако к режиссерской работе испытывал большее тяготение. Ставил спектакли в театрах города. На «Ленфильм» перешел в 1965 году. Первый же фильм Бирмана – психологический детектив «Авария» – получает отличные отзывы критиков. Вторая лента снимается как экранизация повести В. Кунина по собственному сценарию режиссера. «Хроника пикирующего бомбардировщика», выпущенная на экраны в 1967 году, считается одним из лучших фильмов о войне. Комедийный сборник 1970 года «Волшебная сила искусства» не утратил актуальности и сегодня – особенно третья новелла, в которой герой Аркадия Райкина учит строить добрососедские отношения. Событием становились и последующие работы мастера. Двухсерийная музыкальная комедия «Трое в лодке, не считая собаки» обрела всенародную популярность. Премьера «Сирано де Бержерака» состоялась уже после смерти режиссера...