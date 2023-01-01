Воскресный папа (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мама и папа маленького мальчика любят друг друга, но из-за жизненных семейных мелочей и не без «помощи» тещи разошлись. И теперь мама и бабушка разрешают отцу видеться с сыном только по воскресеньям. На какие только хитрости не идет мальчишка, чтобы соединить родителей...



Воскресный папа смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.