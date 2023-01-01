Биография

Анна Нахапетова — балерина, актриса кино. Родилась в Москве 14 октября 1978 года. Анна выросла в семье, где не понаслышке знали о кинематографе. Ее отец — режиссер Родион Нахапетов, мать — актриса Вера Глаголева. Звездные родители держали девочку вдали от съемочных площадок. Ребенком она снялась только один раз — в небольшой роли вместе со своей мамой. Отец Ани хотел, чтобы дочь занималась классическим танцем, потому что у нее были для этого природные данные. Девушка поступила в хореографическое училище в Ленинграде, а затем вернулась в столицу и дополнительно отучилась в Академии хореографии. До 2016 года работала в Большом театре, выступала в кордебалете постановок «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Баядерка». Довелось ей и солировать — в мазурке балета «Коппелия». Кинематограф появился в биографии Анны Нахапетовой после завершения танцевальной карьеры. Она снялась в 10 драмах, мелодрамах и детективах. Поначалу играла балерин и певиц, но постепенно режиссеры начали доверять ей и более драматические образы. Лучшими ее киноработами стали роли в фильмах «Воскресный папа» и «Отверженная».