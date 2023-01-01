Нина Ургант
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 4 сентября 1929 г. (92 года)
- Дата смерти
- 3 декабря 2021 г.
Биография
Нина Ургант — российская и советская актриса. Народная артистка Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР. Обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» и ордена Почета, премий «Золотой софит», «Золотая маска», «Звезда Театрала». Родилась в Ленинградской области 4 сентября 1929 года. Яркий актерский талант будущая артистка начала проявлять с детства. Участвовала в школьной самодеятельности, декламируя стихи и исполняя песни. В театральный институт попала по воле случая, проходя мимо. Так девушка поступила в ЛТИ им. Островского, впоследствии сменив несколько театральных трупп. Дебютировала Нина Ургант в кинокартине «Вступление», поставленной по произведениям писательницы Веры Пановой. Известной на всю страну стала после выхода картины «Белорусский вокзал». Нина пела в кадре, и песня «Десятый десантный батальон» стала хитом того времени. В фильмографии актрисы 77 работ, среди которых ленты «Укротительница тигров», «Осторожно, бабушка!», «На всю оставшуюся жизнь» и другие.
Фильмография
Актриса
- 9.1
Воскресный папа1985, 80 минБесплатно
- 9.1
Открытая книга1977
- 8.2
Могила льва1971, 71 минБесплатно
- 9.5
Волшебная сила1970, 64 минБесплатно
- 9.0
Сыновья уходят в бой1969, 93 минБесплатно
Эти невинные забавы1969, 66 минБесплатно
- 8.6
Война под крышами1967, 92 минБесплатно
- 8.9
Я родом из детства1966, 89 минБесплатно
- 8.8
Мать и мачеха1964, 77 минБесплатно
- 9.4
Осторожно, бабушка!1960, 82 минБесплатно
- 8.9
Шинель1959, 70 минБесплатно
- 9.5
Укротительница тигров1954, 95 минБесплатно