Биография

Нина Ургант — российская и советская актриса. Народная артистка Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР. Обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» и ордена Почета, премий «Золотой софит», «Золотая маска», «Звезда Театрала». Родилась в Ленинградской области 4 сентября 1929 года. Яркий актерский талант будущая артистка начала проявлять с детства. Участвовала в школьной самодеятельности, декламируя стихи и исполняя песни. В театральный институт попала по воле случая, проходя мимо. Так девушка поступила в ЛТИ им. Островского, впоследствии сменив несколько театральных трупп. Дебютировала Нина Ургант в кинокартине «Вступление», поставленной по произведениям писательницы Веры Пановой. Известной на всю страну стала после выхода картины «Белорусский вокзал». Нина пела в кадре, и песня «Десятый десантный батальон» стала хитом того времени. В фильмографии актрисы 77 работ, среди которых ленты «Укротительница тигров», «Осторожно, бабушка!», «На всю оставшуюся жизнь» и другие.