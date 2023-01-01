Могила льва (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В давние времена, когда на белорусской земле все споры решали стрелой да мечом, влюбился князь Всеслав в красавицу Любаву - невесту кузнеца Машека. Князь коварством и хитростью разлучил влюбленных и силой взял Любаву. Тогда собрал Машек народную дружину и пошел войной на князя за свою поруган�ную честь, за народную волю.



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