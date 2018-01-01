Юрий Марухин

WinkЮрий Марухин
- Карьера
- Режиссёр, Оператор
- Дата рождения
- 13 июля 1938 г. (63 года)
- Дата смерти
- 20 декабря 2001 г.
Фильмография
Режиссёр
Оператор
- 7.7
Мать Урагана1990, 98 минБесплатно
- 8.8
Точка отсчета1979, 95 минБесплатно
- 8.3
В профиль и анфас1977, 73 минБесплатно
- 8.8
Лесные качели1975, 60 минБесплатно
- 7.2
Хроника ночи1972, 81 минБесплатно
- 8.1
Могила льва1971, 71 минБесплатно
- 7.6
Черное солнце1970, 98 минБесплатно
- 8.6
Жди меня, Анна1969, 67 минБесплатно
- 8.3
Восточный коридор1966, 94 минБесплатно
- 8.5
Любимая1965, 78 минБесплатно