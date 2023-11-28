Человек, который брал интервью (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.21987, Человек, который брал интервью
Детектив85 мин18+
О фильме
Во время работы в Афганистане советский журналист Алексей Русанов становится свидетелем распространения странной болезни. Ему удается выяснить, что разносчики опасного вируса — комары неизвестного ранее вида. Алексей отправляется в Синдабад и проникает в секретную лабораторию профессора Нэли, работы которой по выведению смертоносных насекомых финансируются ЦРУ...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb