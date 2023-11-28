Во время работы в Афганистане советский журналист Алексей Русанов становится свидетелем распространения странной болезни. Ему удается выяснить, что разносчики опасного вируса — комары неизвестного ранее вида. Алексей отправляется в Синдабад и проникает в секретную лабораторию профессора Нэли, работы которой по выведению смертоносных насекомых финансируются ЦРУ...

