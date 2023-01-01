Биография

Андрей Мягков – актер театра и кино Советского Союза и России, писатель, режиссер. В 1977 году получил Государственную премию, а в 1979 году – премию братьев Васильевых. Актер Андрей Мягков родом из Ленинграда, родился в 1938 году. Жил в полной семье, состоящей из матери, отца и сестры. После окончания школы поступил в химико-технологический институт. Но сцена манила тогда еще не признанного актера, именно потому он посещал любительский театр и принимал непосредственное участие в спектаклях. Играя одну из ролей в пьесе «Лесная песня», он привлек внимание, его заметили и пригласили в Школу-студию МХАТ. Там он успешно выпустился в 1965 году. В 1963 году состоялась его свадьба с Анастасией Вознесенской, которая также является актрисой. Пара вместе и сегодня, детей у них нет. Популярность актеру Андрею Мягкову принесла роль в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», несмотря на то, что впервые он дебютировал в 1965 году в картине «Похождения зубного врача». Самые популярные кино с участием Андрея Мягкова были сняты в работах известного режиссера Эльдара Рязанова. Это были картины под названием «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман» и другие. С 1998 года был выпущен первый фильм под названием «Спокойной ночи, мама» где Андрей Мягков был уже режиссером. Последние картины с участием Мягкова носят название «Ирония судьбы. Продолжение» и «Туман рассеивается».