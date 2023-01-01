На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Намечено проведение важных переговоров между президентами двух великих держав - СССР и США. Однако русская мафия, пустившая корни в Америке, ставит проведение столь важного саммита под угрозу.



Тогда, временно объединившись в борьбе с преступными элементами, спецслужбы обо�их государств - КГБ и ЦРУ - отправляют своих лучших агентов Федора Соколова и Мэри Стар на Брайтон-Бич. Именно там скрывается главный мафиози.



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