На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
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На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди (фильм, 1992) смотреть онлайн

9.11992, На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
Комедии, Боевики90 мин18+
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Сюжет

Намечено проведение важных переговоров между президентами двух великих держав - СССР и США. Однако русская мафия, пустившая корни в Америке, ставит проведение столь важного саммита под угрозу.

Тогда, временно объединившись в борьбе с преступными элементами, спецслужбы обоих государств - КГБ и ЦРУ - отправляют своих лучших агентов Федора Соколова и Мэри Стар на Брайтон-Бич. Именно там скрывается главный мафиози.

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Информация

Страна
США, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

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