На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди (фильм, 1992) смотреть онлайн
9.11992, На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
Комедии, Боевики90 мин18+
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Сюжет
Намечено проведение важных переговоров между президентами двух великих держав - СССР и США. Однако русская мафия, пустившая корни в Америке, ставит проведение столь важного саммита под угрозу.
Тогда, временно объединившись в борьбе с преступными элементами, спецслужбы обо�их государств - КГБ и ЦРУ - отправляют своих лучших агентов Федора Соколова и Мэри Стар на Брайтон-Бич. Именно там скрывается главный мафиози.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
Актёры и съёмочная группа фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»Всё
- Режиссёр
Леонид
Гайдай
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- КМАктриса
Келли
Макгрилл
- Актёр
Андрей
Мягков
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- Актёр
Эммануил
Виторган
- Актёр
Армен
Джигарханян
- МКАктёр
Мамука
Кикалейшвили
- Актёр
Евгений
Весник
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- Сценарист
Леонид
Гайдай
- АИСценарист
Аркадий
Инин
- ЮВСценарист
Юрий
Волович
- МКПродюсер
Марина
Капустина
- Актриса дубляжа
Наталья
Варлей
- МЖАктриса дубляжа
Марина
Журавлева
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Грушевский
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ЛЕМонтажёр
Людмила
Елян
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин