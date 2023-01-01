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На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
Актёры и съёмочная группа фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

Актёры и съёмочная группа фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

Режиссёры

Леонид Гайдай

Леонид Гайдай

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян

Актёрагент Соколов / шейх
Келли Макгрилл

Келли Макгрилл

Актрисаагент Мэри Стар
Андрей Мягков

Андрей Мягков

Актёрдядя Миша
Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов

АктёрКравчук
Юрий Волынцев

Юрий Волынцев

Актёргенерал КГБ
Эммануил Виторган

Эммануил Виторган

АктёрДжек
Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

АктёрКац
Мамука Кикалейшвили

Мамука Кикалейшвили

АктёрЦуладзе
Евгений Весник

Евгений Весник

АктёрМоня
Наталья Крачковская

Наталья Крачковская

Актрисажена Мони

Сценаристы

Леонид Гайдай

Леонид Гайдай

Сценарист
Аркадий Инин

Аркадий Инин

Сценарист
Юрий Волович

Юрий Волович

Сценарист

Продюсеры

Марина Капустина

Марина Капустина

Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Актриса дубляжа
Марина Журавлева

Марина Журавлева

Актриса дубляжа
Михаил Грушевский

Михаил Грушевский

Актёр дубляжа
Артем Карапетян

Артем Карапетян

Актёр дубляжа
Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Людмила Елян

Людмила Елян

Монтажёр

Операторы

Вади�м Алисов

Вадим Алисов

Оператор

Композиторы

Виктор Бабушкин

Виктор Бабушкин

Композитор
Александр Зацепин

Александр Зацепин

Композитор