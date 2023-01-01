Биография

Имя советского и российского актера Эммануила Виторгана хорошо знакомо кинозрителям советского периода и современным киноманам. Его герои всегда жизнерадостны, интеллигентны и оптимистичны, даже если они настоящие проходимцы и мошенники. Эммануил Виторган родился в Баку в семье инженера и домохозяйки. Его отец был специалистом высочайшего уровня, и правительство время от времени переводило его на новые объекты. Семья часто переезжала, и свой школьный аттестат Эммануил получал уже в Астрахани. К этому времени молодой человек увлекся театром и решил освоить актерскую профессию. В Москве абитуриента ждала неудача, ни один из столичных вузов не принял его в число студентов. Актером он стал в Ленинграде, окончив театральный институт им. Островского, и впоследствии он сделал блестящую карьеру. Лучшие театральные роли Эммануил Виторган сыграл на подмостках Театра им. Маяковского, куда он попал, сменив несколько учреждений культуры в Пскове, Ленинграде и Москве. Кинематографическая карьера актера началась с эпизодических ролей. Первой значимой работой стал Глеб Заварзин – уголовник со сложным характером и импозантной внешностью. Несмотря на то, что внешние данные Виторгана идеально подходили для ролей бандитов, агентов и шпионов, он не остановился на одном амплуа. Фильмы Эммануила Виторгана – это более ста лент, в которых актер сыграл злодеев, героев, влюбленных и проказников.