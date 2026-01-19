Тревожное воскресенье (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Тревожное воскресенье
Боевик81 мин12+
О фильме
На иностранном танкере, стоящем в советском Черноморском порту, вспыхивает пожар. Бригада слесарей-ремонтников оказывается заблокированной в трюме объятого пламенем судна.
Через какое-то мгновение пожар уже имеет поистине феноменальный размах, над городом нависает грозная опасность. Группа спасателей вступает в поединок с огнем и побеждает стихию...
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РФРежиссёр
Рудольф
Фрунтов
- Актёр
Эммануил
Виторган
- Актриса
Клара
Лучко
- Актёр
Александр
Белявский
- Актёр
Сергей
Мартынов
- СБАктёр
Сергей
Балабанов
- ВЗАктёр
Виктор
Зозулин
- ТБАктриса
Татьяна
Божок
- ВКАктёр
Виктор
Косых
- АЯАктёр
Александр
Январев
- ГКАктёр
Георгий
Корольчук
- РФСценарист
Рудольф
Фрунтов
- БМСценарист
Борис
Медовой
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив