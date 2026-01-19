Тревожное воскресенье (фильм, 1983) смотреть онлайн

Тревожное воскресенье
1983, Тревожное воскресенье
Боевик81 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

На иностранном танкере, стоящем в советском Черноморском порту, вспыхивает пожар. Бригада слесарей-ремонтников оказывается заблокированной в трюме объятого пламенем судна.

Через какое-то мгновение пожар уже имеет поистине феноменальный размах, над городом нависает грозная опасность. Группа спасателей вступает в поединок с огнем и побеждает стихию...

Страна
СССР
Жанр
Боевик
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb