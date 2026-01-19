Тревожное воскресенье (фильм, 1983) смотреть онлайн

На иностранном танкере, стоящем в советском Черноморском порту, вспыхивает пожар. Бригада слесарей-ремонтников оказывается заблокированной в трюме объятого пламенем судна.



Через какое-то мгновение пожар уже имеет поистине феноменальный размах, над городом нависает грозная опасность. Группа спасателей вступает в поединок с огнем и побеждает стихию...

