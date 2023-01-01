Биография

Виктор Косых – актер кино. Получил приз за роль, сыгранную в подростковом возрасте. Годы жизни: 1950 – 2011. Актером стал случайно, в результате выездного кастинга. Элему Климову требовался подросток для комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Свою первую главную роль Виктор Косых отыграл безупречно. Новые предложения сниматься в кино последовали незамедлительно. Профессия увлекла, и в конечном итоге молодой актер прошел курс обучения во ВГИКе. Стал мастером спорта по самбо и верховой езде. Дважды был женат, воспитал троих детей. Вторая жена – практически ровесница старшей дочери. Славу актеру принесли роли, сыгранные в детстве и юности. В 1964-м он играет в эпизоде фильма «Отец солдата». В 1965-м исполняет роль Генки Дресвянникова в картине Митты «Звонят, откройте дверь». Именно эта работа получает одобрение центрального аппарата Коммунистического союза молодежи, актеру вручают приз. Работа Виктора Косых в фильме «Неуловимые мстители» принесла ему всенародную славу. Лейтенант в «Юнге Северного флота» и бандит в «Холодном лете пятьдесят третьего» – несомненные удачи актера. В общей сложности артист сыграл около 60 ролей.