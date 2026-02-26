Корона Российской империи, или Снова неуловимые (сериал, 1970) смотреть онлайн

Корона Российской империи, или Снова неуловимые
1970, Корона Российской империи, или Снова неуловимые 1 сезон
Боевик, Приключения12+
О сериале

Кончилась гражданская война. Четвёрка неуловимых мстителей, ставших чекистами, получает новое задание: охранять музейные ценности, в том числе и Большую императорскую корону. А между тем именно ею мечтают короноваться авантюристы, которые ведут в Париже борьбу за престол несуществующей Российской империи...

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb