Корона Российской империи, или Снова неуловимые (сериал, 1970) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Кончилась гражданская война. Четвёрка неуловимых мстителей, ставших чекистами, получает новое задание: охранять музейные ценности, в том числе и Большую императорскую корону. А между тем именно ею мечтают короноваться авантюристы, которые ведут в Париже борьбу за престол несуществующей Российской империи...

