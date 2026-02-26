Корона Российской империи, или Снова неуловимые (сериал, 1970) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Корона Российской империи, или Снова неуловимые. Часть 1
Корона Российской империи, или Снова неуловимые
1-й сезон
Корона Российской империи, или Снова неуловимые. Часть 1

Боевик, Приключения18+
Кончилась гражданская война. Четвёрка неуловимых мстителей, ставших чекистами, получает новое задание: охранять музейные ценности, в том числе и Большую императорскую корону. А между тем именно ею мечтают короноваться авантюристы, которые ведут в Париже борьбу за престол несуществующей Российской империи...

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb