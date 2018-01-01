WinkАлександр Червинский
Александр Червинский
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 19 апреля 1938 г. (87 лет)
Фильмография
Сценарист
- 9.1
Братья Карамазовы2007
- 7.7
Ленинградец2006, 108 минБесплатно
- 9.1
Афганский излом1991, 132 минБесплатно
- 8.1
Виктория1987, 82 минБесплатно
- 9.3
Блондинка за углом1984, 78 минБесплатно
- 8.3
Огни1984, 81 минБесплатно
- 8.1
Тема1979, 93 мин
- 8.9
Дела давно минувших дней1972, 94 минБесплатно
- 9.3
Молодые1970, 86 мин
- 9.6
Корона Российской империи, или Снова неуловимые1970