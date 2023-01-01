Братья Карамазовы (сериал, 2007) смотреть онлайн
9.12007, Братья Карамазовы 1 сезон
Драмы18+
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Сюжет
XIX век. В уездном российском городе разгораются страсти между стариком Фёдором Карамазовым и тремя его взрослыми сыновьями - Митей, Иваном и Алёшей. Отношения Мити с отцом напряжены не только из-за наследства, но еще и из-за Грушеньки - женщины, в которую оба страстно влюблены. Незаконнорожденн�ый сын Фёдора Карамазова Смердяков использует этот раздор в своих интересах.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Сергей
Горобченко
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Сергей
Колтаков
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- Актриса
Наталья
Лесниковская
- АЧСценарист
Александр
Червинский
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- МКХудожник
Марат
Ким
- ААХудожница
Александра
Андреева
- НИОператор
Николай
Ивасив
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников
- ЭЛКомпозитор
Энри
Лолашвили