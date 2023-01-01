Братья Карамазовы
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Братья Карамазовы

Братья Карамазовы (сериал, 2007) смотреть онлайн

9.12007, Братья Карамазовы 1 сезон
Драмы18+

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Сюжет

XIX век. В уездном российском городе разгораются страсти между стариком Фёдором Карамазовым и тремя его взрослыми сыновьями - Митей, Иваном и Алёшей. Отношения Мити с отцом напряжены не только из-за наследства, но еще и из-за Грушеньки - женщины, в которую оба страстно влюблены. Незаконнорожденный сын Фёдора Карамазова Смердяков использует этот раздор в своих интересах.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья Карамазовы»

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