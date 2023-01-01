Братья Карамазовы (сериал, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

XIX век. В уездном российском городе разгораются страсти между стариком Фёдором Карамазовым и тремя его взрослыми сыновьями - Митей, Иваном и Алёшей. Отношения Мити с отцом напряжены не только из-за наследства, но еще и из-за Грушеньки - женщины, в которую оба страстно влюблены. Незаконнорожденн�ый сын Фёдора Карамазова Смердяков использует этот раздор в своих интересах.



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