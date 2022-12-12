Братья Карамазовы (сериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.12007, Братья Карамазовы. Серия 2
Драма18+
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Братья Карамазовы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Братья Карамазовы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+54 мин
Братья Карамазовы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Братья Карамазовы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Братья Карамазовы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+55 мин
Братья Карамазовы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+54 мин
Братья Карамазовы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Братья Карамазовы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
XIX век. В уездном российском городе разгораются страсти между стариком Фёдором Карамазовым и тремя его взрослыми сыновьями - Митей, Иваном и Алёшей. Отношения Мити с отцом напряжены не только из-за наследства, но еще и из-за Грушеньки - женщины, в которую оба страстно влюблены. Незаконнорожденный сын Фёдора Карамазова Смердяков использует этот раздор в своих интересах.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Сергей
Горобченко
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Сергей
Колтаков
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- Актриса
Наталья
Лесниковская
- АЧСценарист
Александр
Червинский
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- МКХудожник
Марат
Ким
- ААХудожница
Александра
Андреева
- НИОператор
Николай
Ивасив
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников
- ЭЛКомпозитор
Энри
Лолашвили