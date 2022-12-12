Братья Карамазовы. Серия 2
Wink
Сериалы
Братья Карамазовы
1-й сезон
2-я серия

Братья Карамазовы (сериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12007, Братья Карамазовы. Серия 2
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

XIX век. В уездном российском городе разгораются страсти между стариком Фёдором Карамазовым и тремя его взрослыми сыновьями - Митей, Иваном и Алёшей. Отношения Мити с отцом напряжены не только из-за наследства, но еще и из-за Грушеньки - женщины, в которую оба страстно влюблены. Незаконнорожденный сын Фёдора Карамазова Смердяков использует этот раздор в своих интересах.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья Карамазовы»