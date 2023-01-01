Биография

Сергей Колтаков – сценарист, поэт, актер, театральный деятель нашего времени. Родился и вырос в Барнауле (10.12.1955), но никогда не любил этот город и себя в нем не видел. Номинация в премии «Чайка» за роль Свидригайлова 2006 года («Сны Родиона Романовича»). Роль в фильме «Спасите наши души» Буртасова взяла премию ФСБ в 2008 г. Тяга к лицедейству перевесила надежды и желания отца Сергея направить сына по военной стезе. Обучение в Саратовском театральном училище для Сергея Колтакова закончилось через 12 месяцев. Колтаков отправляется в Москву к В. М. Шукшину – земляку семьи Сергея и старому приятелю отца. Письменный привет от отца в дороге был утерян, но Василий Макарович не отказал в гостеприимстве и дал будущему актеру протекцию во ВГИК. Однако врожденная гордость Сергея Михайловича не дала воспользоваться легкой победой, и молодой человек сам поступил в ГИТИС. По окончанию обязательной военной службы сразу попал в Театр Станиславского. Дебют в огромном послужном списке Сергея Колтакова – фильм «Валентина» (1981 г. Режиссер: Глеб Панфилов. Роль: Павел). Сразу за ним – «Соучастники». Далее роли Сергей Колтаков получал ежегодно. Самый длительный промежуток в выпусках фильмов с его участием составляет 5 лет. Актеру удается великолепно войти в роль, как в комедийных сценах, так и в исторических, эмоционально нагруженных фильмах. Динамика съемок актера не снижается и по сей день. Сергей Колтаков известен молодому поколению ценителей кино по картинам «Братья Карамазовы» (2008 – Федор Карамазов), «Екатерина» («Взлет» и «Самозванцы» 2017 и 2019), «Окаянные дни – 9 новелла» (2020 – отец Никодим). Личная жизнь актера Сергея Колтакова огласке не предается. Известно, что у Сергея есть дочь от первого брака, что женат он был более двух раз.