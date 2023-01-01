Двое на острове слез
Wink
Фильмы
Двое на острове слез

Двое на острове слез (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

7.61986, Двое на острове слез
Драмы, Мелодрамы86 мин18+

Сюжет

Однажды в небольшом поселке, где живет девушка Оля, остановились туристы. Оля влюбилась в Севу и забыла про Леонида, служившего в армии. Сева уехал, Ольга родила сына, вернулся Леонид и простил ей измену. Они поженились, жизнь стала налаживаться, но...

Двое на острове слез смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.6 IMDb