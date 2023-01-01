Двое на острове слез (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
7.61986, Двое на острове слез
Драмы, Мелодрамы86 мин18+
Сюжет
Однажды в небольшом поселке, где живет девушка Оля, остановились туристы. Оля влюбилась в Севу и забыла про Леонида, служившего в армии. Сева уехал, Ольга родила сына, вернулся Леонид и простил ей измену. Они поженились, жизнь стала налаживаться, но...
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВДРежиссёр
Виктор
Дашук
- МНАктёр
Михаил
Неганов
- СРАктриса
Светлана
Рябова
- Актёр
Сергей
Колтаков
- Актёр
Михаил
Жигалов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова
- РБАктёр
Ричард
Борткевич
- СААктриса
Светлана
Андропова
- АЗАктриса
Александра
Зимина
- МКАктриса
Мария
Капнист
- АБАктёр
Андрей
Бубашкин
- ВДСценарист
Виктор
Дашук
- ЮЕОператор
Юрий
Елхов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев