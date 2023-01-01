Биография

Светлана Смирнова – актриса кино, театра и дубляжа, обладательница множества премий, среди которых самые заметные – «Кинотавр» и «Золотой подсвечник». В 2005 году за вклад в развитие кинематографа получила звание народной артистки РФ. Светлана родилась в поселке Юдино, Татарстан. Поступила после школы в институт театра и переехала на учебу в Ленинград. Здесь же познакомилась с будущим мужем, тоже актером. В браке с ним Светлана прожила двадцать лет. Вторым супругом актрисы стал коллега по съемочной площадке Владимир Миронов. Первыми ролями Светланы Смирновой были театральные: сначала она играла в ТЮЗе, потом – во «Времени» и студии киноактера. В 1992 году присоединилась к Театру им. Пушкина, где и служит в настоящее время. Параллельно с этим актриса снималась в кино. В своем дебютном фильме Светлана Смирнова сыграла роль юной Зины («Чужие письма»). Является разноплановой многогранной актрисой. Снималась в картинах по произведениям Дюма, Горького и Достоевского. Также в сериалах и полнометражных фильмах создала образы домработниц, докторов, монахинь, учительниц и принцесс.