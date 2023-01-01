Высокая кровь (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жокей Филипп попадает в больницу. Во время отсутствия Филиппа начальство решает отправить на конезавод его красавца-коня Фаворита. Породистого скакуна грузят в открытый кузов грузовика и отправляют в далекий путь...



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