Высокая кровь
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Высокая кровь

Высокая кровь (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

7.91988, Высокая кровь
Драмы81 мин16+

Сюжет

Жокей Филипп попадает в больницу. Во время отсутствия Филиппа начальство решает отправить на конезавод его красавца-коня Фаворита. Породистого скакуна грузят в открытый кузов грузовика и отправляют в далекий путь...

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Информация

Страна
Польша, СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Высокая кровь»

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