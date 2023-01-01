Высокая кровь (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
7.91988, Высокая кровь
Драмы81 мин16+
Сюжет
Жокей Филипп попадает в больницу. Во время отсутствия Филиппа начальство решает отправить на конезавод его красавца-коня Фаворита. Породистого скакуна грузят в открытый кузов грузовика и отправляют в далекий путь...
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Информация
Рейтинг
6.1 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Туров
- ЗМРежиссёр
Зигмунт
Малянович
- ВМАктёр
Валентинас
Масальскис
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актёр
Николай
Бурляев
- ССАктриса
Светлана
Смирнова
- ЛДАктёр
Леонид
Дьячков
- Актёр
Юрий
Горобец
- ОЛАктриса
Ольга
Лысенко
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- РБАктёр
Рышард
Борткевич
- ЗМАктёр
Зигмунт
Малянович
- ЗМСценарист
Зигмунт
Малянович
- ВТСценарист
Виктор
Туров
- ВВХудожник
Веслав
Веремейчик
- ВСОператор
Владимир
Спорышков