Впервые замужем (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

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Советская драма о праве каждого на личное счастье. Фильм «Впервые замужем» 1979 года доступен в любое время в онлайн-кинотеатре Wink. Советская кинолента снята по одноименному рассказу писателя Павла Нили�на.



20-летняя Антонина родила дочку Тамару от возлюбленного, который ее бросил. Женщине пришлось воспитывать девочку в одиночку. При этом Тамара всю жизнь стыдится матери, которая вынуждена работать мойщицей посуды. Когда дочка выходит замуж, она уговаривает мать переехать, фактически выгоняя женщину из дома. В результате Антонина оказывается в далекой деревне, где знакомится с вдовцом Ефимом. Внезапно между людьми, уже потерявшими надежду на личное счастье, вспыхивают сильные чувства.



Сможет ли Антонина, наконец, пожить для себя и почувствовать себя любимой? Смотреть фильм «Впервые замужем» 1979 года можно онлайн на видеосервисе Wink.



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