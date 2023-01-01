Впервые замужем (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Советская драма о праве каждого на личное счастье. Фильм «Впервые замужем» 1979 года доступен в любое время в онлайн-кинотеатре Wink. Советская кинолента снята по одноименному рассказу писателя Павла Нили�на.
20-летняя Антонина родила дочку Тамару от возлюбленного, который ее бросил. Женщине пришлось воспитывать девочку в одиночку. При этом Тамара всю жизнь стыдится матери, которая вынуждена работать мойщицей посуды. Когда дочка выходит замуж, она уговаривает мать переехать, фактически выгоняя женщину из дома. В результате Антонина оказывается в далекой деревне, где знакомится с вдовцом Ефимом. Внезапно между людьми, уже потерявшими надежду на личное счастье, вспыхивают сильные чувства.
Сможет ли Антонина, наконец, пожить для себя и почувствовать себя любимой? Смотреть фильм «Впервые замужем» 1979 года можно онлайн на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Иосиф
Хейфиц
- ЕГАктриса
Евгения
Глушенко
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- Актриса
Валентина
Теличкина
- ССАктриса
Светлана
Смирнова
- Актёр
Игорь
Старыгин
- ЕСАктриса
Елена
Соловьева
- НКАктёр
Николай
Карамышев
- НКАктриса
Надя
Климентович
- НМАктриса
Нина
Мамаева
- НМАктёр
Николай
Муравьев
- Сценарист
Иосиф
Хейфиц
- ПНСценарист
Павел
Нилин
- ГХПродюсер
Генрих
Хохлов
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ЛСАктриса дубляжа
Людмила
Старицына
- ВДОператор
Владимир
Дьяконов
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук