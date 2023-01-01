Биография

Игорь Старыгин — актер театра, кино и телевидения. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Москве 13 июня 1946 года. В детстве будущий артист мечтал стать разведчиком, а после окончания школы планировал поступить на юридический. Судьба распорядилась иначе — юный выпускник поступил в Государственный институт театрального искусства, учился в мастерской Василия Орлова. За долгую и продуктивную карьеру служил в Московском театре юного зрителя, Государственном академическом театре имени Моссовета, театре-студии «У Никитских ворот», Московском художественном театре имени Горького. Также пробовал себя на телевидении и вел передачу «Территория выживания» на НТВ. Фильмография Игоря Старыгина насчитывает более 40 работ, он играл в таких фильмах, как «Впервые замужем», «Под крышами Монмартра», «Слушать в отсеках», «Как важно быть серьезным», «Доживем до понедельника». Также зрители помнят артиста по роли Арамиса в мини-сериале «Д`Артаньян и три мушкетера».