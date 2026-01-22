Прежде, чем расстаться (фильм, 1984) смотреть онлайн

Прежде, чем расстаться
Мелодрама81 мин16+
О фильме

Застряв из-за непогоды в крохотном дальневосточном аэропорте, несколько случайных попутчиков становятся свидетелями удивительной встречи. Как выясняется, одного из пассажиров привел сюда отнюдь не случай.

Он - сын американского летчика, оказавшегося в годы войны на этом аэродроме, который построили для перегона самолетов с Аляски в Россию. И здесь он знакомится с женщиной, сорок лет назад спасшей жизнь его отцу.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

