Прежде, чем расстаться (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Прежде, чем расстаться
Мелодрама81 мин16+
О фильме
Застряв из-за непогоды в крохотном дальневосточном аэропорте, несколько случайных попутчиков становятся свидетелями удивительной встречи. Как выясняется, одного из пассажиров привел сюда отнюдь не случай.
Он - сын американского летчика, оказавшегося в годы войны на этом аэродроме, который построили для перегона самолетов с Аляски в Россию. И здесь он знакомится с женщиной, сорок лет назад спасшей жизнь его отцу.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Косарев
- Актриса
Наталья
Фатеева
- Актёр
Иван
Лапиков
- Актриса
Клара
Лучко
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ЮААктёр
Юрий
Антонов
- Актёр
Николай
Караченцов
- ИКАктриса
Ирина
Короткова
- Актёр
Игорь
Старыгин
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- Актриса
Татьяна
Васильева
- ТААктриса
Татьяна
Аксюта
- ЛМАктриса
Луиза
Мосендз
- Актёр
Семён
Фарада
- ЮНАктёр
Юрий
Николаев
- ГЛАктриса
Галина
Левина
- ГФСценарист
Георгий
Фере
- АКСценарист
Александр
Косарев
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- ЮАКомпозитор
Юрий
Антонов