Прежде, чем расстаться (фильм, 1984) смотреть онлайн

Застряв из-за непогоды в крохотном дальневосточном аэропорте, несколько случайных попутчиков становятся свидетелями удивительной встречи. Как выясняется, одного из пассажиров привел сюда отнюдь не случай.



Он - сын американского летчика, оказавшегося в годы войны на этом аэродроме, который построили для перегона самолетов с Аляски в Россию. И здесь он знакомится с женщиной, сорок лет назад спасшей жизнь его отцу.

