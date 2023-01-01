Биография

Луиза Мосендз – актриса театра и кино, родилась в столице Украинской ССР в 1960 году. В детские и школьные годы одним из главных увлечений Луизы была художественная гимнастика. Получив аттестат, девушка отправилась в Москву и успешно сдала вступительные экзамены в Щепкинское училище. Во время учебы она подружилась с однокурсником Олегом Меньшиковым. По окончании вуза Луиза в течение 3-х лет выступала на сцене Театра Российской армии. В 1984 году перешла в труппу Театра сатиры. В театре сыграла несколько значимых ролей в постановках «Горе от ума», «Вишневый сад», в «Трехгрошовой опере» и в мюзикле «Веселые ребята». Мосендз не раскрывает подробности личной жизни. Известно, что она состоит в браке и имеет дочь. В 1980 году актриса появилась на экранах в роли Виолетты в телевизионном спектакле «День рождения Терезы». В кинематографе Луиза дебютировала в 1982 году, сыграв сразу 2 роли в картине «Не ждали, не гадали!» и в знаменитой комедии «Спортлото-82». Затем в кинокарьере актрисы было несколько ролей второго плана. Зрителям запомнилась роль Мосендз в криминальной киноленте «Катала». В 90-е переехала в Америку, где прожила около 10-ти лет. За это время снялась всего в одной картине «Священный груз». В 2000 году вернулась на родину и продолжила съемки в кино. Среди удачных работ можно отметить такие фильмы с участием Мосендз, как «Клетка», «Ледниковый период», «Ленинград». За роль сотрудницы правоохранительных органов в картине «Зона» Луиза вошла в число номинантов кинофестиваля в Монако. Среди ее удачных персонажей – судмедэксперт Зинаида Кац, сыгранная в нескольких телесериалах, в том числе в «МосГазе» и «Шакале».