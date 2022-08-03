Спортлото-82
Спортлото-82

Спортлото-82 (фильм, 1982) смотреть онлайн

9.51982, Спортлото-82
Комедия, Приключения89 мин0+
О фильме

Фильм «Спортлото-82» — один из последних больших хитов Леонида Гайдая и классика советской комедии.

В вагоне поезда «Москва — Южногорск» знакомятся четверо попутчиков: неуклюжий шофер милиции Костя Луков, девушка Таня Пегова, едущая к жениху, веселый турист Миша Голубев и говорливый спекулянт Сан Саныч Мурашко. Зачитавшись, Костя случайно съедает всю еду, которую Таня взяла в дорогу. Чтобы загладить вину, он дарит девушке билет «Спортлото». Та зачеркивает шесть цифр и отдает талон Косте на хранение. Через несколько дней выясняется, что комбинация Тани оказалась выигрышной, но билета в книге Кости нет. Значит, кто-то из бывших попутчиков держит в руках счастливый талон, сам того не зная.

Смотреть «Спортлото-82» стоит тем, кто любит фирменный гайдаевский юмор и слегка нелепые, но не потерявшие актуальности советские комедии.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спортлото-82»