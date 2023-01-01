Биография

Клара Лучко — актриса. Родилась в Украине 1 июля 1925 года. После начала войны семья Лучко спешно эвакуировалась в Казахскую ССР. На тот момент в Алма-Ате находился эвакуированный ВГИК, поэтому, получив среднее образование, девушка решила поступать туда. Дебютировала во второстепенной роли в киноленте «Молодая гвардия». А всесоюзная народная любовь и признание пришли к артистке после выхода в 1950 году ленты «Кубанские казаки». За роль Даши Шелест отмечена Сталинской премией II степени. Талант артистки подтверждают яркие роли в картинах «Двенадцатая ночь», «На семи ветрах», «Вихри враждебные», «Дядюшкин сон», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся», «Возвращение Будулая». Актриса получила признание и за рубежом: в 1996 году в США она удостоилась титула «Женщина мира». Параллельно с киносъемками Клара Лучко играла в Театре-студии киноактера. Проявила себя как телеведущая в программах «Фильмы нашей памяти» и «Кумиры кино».