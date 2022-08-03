Фильм Большая семья (1954)

Советская драма Иосифа Хейфица, которая получила приз за лучший актерский состав на Каннском фестивале. История рабочих-судостроителей Журбиных с Алексеем Баталовым. Фильм «Большая семья» смотреть онлайн бесплатно можно на Wink.



Три поколения семьи Журбиных живут под одной крышей и работают на судостроительном заводе. На первый взгляд Матвей Дорофеевич отлично ладит с сыном Ильей и пятью внуками, но на самом деле у каждого есть свои проблемы. Сложнее всего приходится Алексею, младшему сыну Ильи Матвеевича. Молодой человек теряет работу, ссорится с возлюбленной и уходит из семьи. Но и у других героев не все просто: смена профессии, конфликты с друзьями и поиск места в жизни.



Сможет ли Алексей обрести счастье и что будет с остальными членами семьи Журбиных?


