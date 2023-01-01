Биография

Вадим Медведев – актер театра, кино и дубляжа, продюсер, педагог по актерскому мастерству, родился 3 октября 1974 года. Фильмография артиста насчитывает более 80 работ в полнометражных кинолентах и телевизионных сериалах, а также более 130 ролей дубляжа. Учась в школе, будущий актер занимался в детской театральной студии при Доме культуры в родной Риге. Поступил на экономический факультет, совмещал учебу с работой в студенческом театре «Камертон». Желание стать актером подтолкнуло Медведева в 1995 году переехать в российскую столицу и поступить в театральный вуз. Был принят во ВГИК (мастерская А. Баталова). После окончания вуза работал в «Классном театре», а в 2003 году был приглашен в театр А. Джигарханяна. Первым фильмом Вадим Медведев стала драма «Палач» (1990), в которой актер сыграл второстепенную роль. Актер снялся в таких рейтинговых сериалах, как «Клуб», «Счастливы вместе», «Срочно в номер». Одну из главных ролей Вадим Медведев исполнил в сериале «Ранетки» (2008-2010). Затем актер участвовал в таких многосерийных проектах, как «Маргоша», «Склифосовский», «Дикий», «Отель \"Элеон\"» и многих других. Актер также участвовал в съемках рекламных роликов. Вадим Медведев был дважды женат, в первом браке родился сын, который пошел по стопам отца, во втором – дочь и сын."