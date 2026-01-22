Сестры (фильм, 1957) смотреть онлайн
9.31957, Сестры
Драма105 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Петербург 1914 года, город мрачных рабочих окраин и яркой артистической жизни. Героини фильма - сестры Катя и Даша Булавины. Старшая, Катя, жена либерального адвоката Смоковникова, уже долгое время живет в тоске и отчаянии от пустоты собственной жизни. От мыслей самоубийства ее спасает офицер русской армии Вадим Рощин. Даша посещает кружок поэтов-футуристов, затем уезжает в Самару и на пароходе встречает своего давнего петербургского знакомого Ивана Телегина. Наступает восемнадцатый год...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ГРРежиссёр
Григорий
Рошаль
- РНАктриса
Руфина
Нифонтова
- НВАктриса
Нина
Веселовская
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- ВШАктёр
Виктор
Шарлахов
- ВМАктёр
Владимир
Муравьев
- Актёр
Владлен
Давыдов
- ПВАктёр
Павел
Винников
- СЯАктёр
Сергей
Яковлев
- ВЯАктёр
Виктор
Яковлев
- БЧСценарист
Борис
Чирсков
- ЭМСценарист
Элеонора
Милова
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- ВЦПродюсер
Виктор
Циргиладзе
- ЛКОператор
Леонид
Косматов
- ДККомпозитор
Дмитрий
Кабалевский