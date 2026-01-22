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Сестры

Сестры (фильм, 1957) смотреть онлайн

9.31957, Сестры
Драма105 мин18+
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О фильме

Петербург 1914 года, город мрачных рабочих окраин и яркой артистической жизни. Героини фильма - сестры Катя и Даша Булавины. Старшая, Катя, жена либерального адвоката Смоковникова, уже долгое время живет в тоске и отчаянии от пустоты собственной жизни. От мыслей самоубийства ее спасает офицер русской армии Вадим Рощин. Даша посещает кружок поэтов-футуристов, затем уезжает в Самару и на пароходе встречает своего давнего петербургского знакомого Ивана Телегина. Наступает восемнадцатый год...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сестры»