Сестры (фильм, 1957) смотреть онлайн

Петербург 1914 года, город мрачных рабочих окраин и яркой артистической жизни. Героини фильма - сестры Катя и Даша Булавины. Старшая, Катя, жена либерального адвоката Смоковникова, уже долгое время живет в тоске и отчаянии от пустоты собственной жизни. От мыслей самоубийства ее спасает офицер русской армии Вадим Рощин. Даша посещает кружок поэтов-футуристов, затем уезжает в Самару и на пароходе встречает своего давнего петербургского знакомого Ивана Телегина. Наступает восемнадцатый год...

