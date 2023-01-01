Евгений Онегин
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Евгений Онегин
8.81958, Евгений Онегин
Драмы101 мин18+

Евгений Онегин (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Скучающий дворянин отвергает чувства девушки, а потом понимает, что это и была его настоящая любовь. Картина «Евгений Онегин» 1958 года снята по опере П. И. Чайковского, написанной на стихи великого романа Александра Пушкина. Партию Татьяны поет Галина Вишневская.

Щеголеватый дворянин Евгений Онегин, пресыщенный светскими удовольствиями, приезжает в деревню к дяде. Там он знакомится с молодым поэтом Владимиром Ленским, своей полной противоположностью, и завязывает с ним крепкую дружбу. Ленский представляет Онегина своей невесте Ольге, ее родителям и старшей сестре Татьяне. Последняя сильно влюбляется в Онегина, не подозревая, как он обойдется с ней и с теми, кто ей дорог.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Евгений Онегин»