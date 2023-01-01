Евгений Онегин (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Скучающий дворянин отвергает чувства девушки, а потом понимает, что это и была его настоящая любовь. Картина «Евгений Онегин» 1958 года снята по опере П. И. Чайковского, написанной на стихи великого романа �Александра Пушкина. Партию Татьяны поет Галина Вишневская.



Щеголеватый дворянин Евгений Онегин, пресыщенный светскими удовольствиями, приезжает в деревню к дяде. Там он знакомится с молодым поэтом Владимиром Ленским, своей полной противоположностью, и завязывает с ним крепкую дружбу. Ленский представляет Онегина своей невесте Ольге, ее родителям и старшей сестре Татьяне. Последняя сильно влюбляется в Онегина, не подозревая, как он обойдется с ней и с теми, кто ей дорог.



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