Евгений Онегин (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Скучающий дворянин отвергает чувства девушки, а потом понимает, что это и была его настоящая любовь. Картина «Евгений Онегин» 1958 года снята по опере П. И. Чайковского, написанной на стихи великого романа �Александра Пушкина. Партию Татьяны поет Галина Вишневская.
Щеголеватый дворянин Евгений Онегин, пресыщенный светскими удовольствиями, приезжает в деревню к дяде. Там он знакомится с молодым поэтом Владимиром Ленским, своей полной противоположностью, и завязывает с ним крепкую дружбу. Ленский представляет Онегина своей невесте Ольге, ее родителям и старшей сестре Татьяне. Последняя сильно влюбляется в Онегина, не подозревая, как он обойдется с ней и с теми, кто ей дорог.
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Информация
Рейтинг
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- АШАктриса
Ариадна
Шенгелая
- ИОАктёр
Игорь
Озеров
- Актриса
Светлана
Немоляева
- ИПАктёр
Иван
Петров
- ОПАктриса
Ольга
Порудолинская
- ГБАктриса
Гликерия
Богданова-Чеснокова
- ЯРАктёр
Яков
Родос
- ВВАктёр
Владимир
Васильев
- Актёр
Аркадий
Трусов
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- АИСценарист
Александр
Ивановский
- ПЧСценарист
Пётр
Чайковский
- ВЯПродюсер
В.
Яковлев
- ЕКАктёр дубляжа
Евгений
Кибкало
- ГВАктриса дубляжа
Галина
Вишневская
- АГАктёр дубляжа
Антон
Григорьев
- ЛААктриса дубляжа
Лариса
Авдеева
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро