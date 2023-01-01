Биография

Галина Вишневская — советская и российская оперная певица, актриса, режиссер. Народная артистка Советского Союза, кавалер ордена Ленина. Родилась в Ленинграде 25 октября 1926 года. Будущая артистка пела с детства, поскольку имела поставленный голос и запоминала арии, услышанные на грампластинках. Ее детство прошло в Кронштадте, пережила блокаду Ленинграда во время войны и чудом выжила. С 16 лет служила в частях противовоздушной обороны, выполняя тяжелую не женскую работу. Выступала в филармониях, училась правильному дыханию и вокалу у педагога Веры Николаевны Гариной. Поступила в труппу Большого театра. На прослушиваниях Галину Вишневскую заметил дирижер Мелик-Пашаев, с которым артистка впоследствии проработала не один год. Стала ведущей солисткой, исполняя партии в операх «Аида», «Садко», «Фауст», «Царская невеста». Выступала с концертами, где исполняла произведения Штрауса, Вагнера, Бриттена. Дружила с Дмитрием Шостаковичем, работала на сцене с популярными артистами того времени. Гастролировала в Германии, Австрии, США, включая театры «Ла-Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен-Опера». Галина Вишневская снялась в фильме-опере «Катерина Измайлова» — экранизации одноименной оперы по сюжету повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Позже основала Центр оперного пения.