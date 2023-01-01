Биография

Светлана Немоляева – актриса советского и российского кинематографа, также играет в театре. Присуждено звание народной артистки РСФСР. Стала лауреатом национальной премии под названием «Золотая маска», дважды получала премию зрительских симпатий «Звезда театрала». С ранних лет проявляла себя на актерском поприще. Уже в 8 лет первой ролью Немоляевой стало участие в комедийной ленте «Близнецы». Сразу после учебы в школе поступила в театральное училище им. Щепкина. Окончив его в 1958 году, пошла работать в театр на Спартаковской, сменив его через год на Театр им. Маяковского. Была замужем за актером Александром Лазаревым. В кино Светлана Немоляева дебютировала в фильме «Евгений Онегин» в 1958 году. Долгое время оставалась незаметной для режиссеров. Но в конце 70-х годов Эльдар Рязанов пригласил Немоляеву на съемки в «Служебном романе». С тех пор пошла череда успешных ролей: «Небеса обетованные», «Гараж», «Визит дамы», «Вторжение», «Горько!», «Рельсы счастья» и прочие. И по сей день не перестает сниматься в кино, несмотря на солидный возраст. Среди ее наиболее свежих работ – фильмы «Динозавр», «Дипломат», «Осколки хрустальной туфельки», «Ван Гоги», «Бабушка легкого поведения» и другие.