Светлана Немоляева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 18 апреля 1937 г. (87 лет)
Биография
Светлана Немоляева – актриса советского и российского кинематографа, также играет в театре. Присуждено звание народной артистки РСФСР. Стала лауреатом национальной премии под названием «Золотая маска», дважды получала премию зрительских симпатий «Звезда театрала». С ранних лет проявляла себя на актерском поприще. Уже в 8 лет первой ролью Немоляевой стало участие в комедийной ленте «Близнецы». Сразу после учебы в школе поступила в театральное училище им. Щепкина. Окончив его в 1958 году, пошла работать в театр на Спартаковской, сменив его через год на Театр им. Маяковского. Была замужем за актером Александром Лазаревым. В кино Светлана Немоляева дебютировала в фильме «Евгений Онегин» в 1958 году. Долгое время оставалась незаметной для режиссеров. Но в конце 70-х годов Эльдар Рязанов пригласил Немоляеву на съемки в «Служебном романе». С тех пор пошла череда успешных ролей: «Небеса обетованные», «Гараж», «Визит дамы», «Вторжение», «Горько!», «Рельсы счастья» и прочие. И по сей день не перестает сниматься в кино, несмотря на солидный возраст. Среди ее наиболее свежих работ – фильмы «Динозавр», «Дипломат», «Осколки хрустальной туфельки», «Ван Гоги», «Бабушка легкого поведения» и другие.
Фильмография
Актриса
- 6.8
Чайка2024, 93 мин
- 8.4
Осколки хрустальной туфельки2015, 92 минБесплатно
- 7.5
День учителя2012, 78 минБесплатно
- 9.1
Цветы от Лизы2010Бесплатно
- 8.3
И вот пришел Бумбо...1984, 73 минБесплатно
- 8.8
Карантин1983, 76 минБесплатно
- 9.1
Ослиная шкура1982, 79 минБесплатно
- 8.8
Все наоборот1981, 65 минБесплатно
- 8.9
В ожидании чуда1975, 68 минБесплатно
- 9.2
Круг1972, 86 минБесплатно
- 8.8
Ев�гений Онегин1958, 101 минБесплатно