Визит дамы
Wink
Сериалы
Визит дамы

Визит дамы (сериал, 1989) смотреть онлайн

1989, Визит дамы 1 сезон
Драма0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фильм по мотивам пьесы Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы». История миллионерши, приехавшей через много лет к себе на родину, в маленький провинциальный городок, дает повод для острого сатирического обличения многочисленных пороков современного общества.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb