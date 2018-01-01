Wink
Сериалы
Визит дамы
Актёры и съёмочная группа сериала «Визит дамы»

Режиссёры

Михаил Козаков

Режиссёр

Актёры

Светлана Немоляева

Актриса
Валентин Смирнитский

Актёр
Валентин Никулин

Актёр
Виктор Борцов

Актёр
Григорий Лямпе

Актёр

Сценаристы

Игорь Шевцов

Сценарист
Михаил Козаков

Сценарист
Фридрих Дюрренматт

Friedrich Dürrenmatt
Сценарист

Композиторы

Шандор Каллош

Композитор