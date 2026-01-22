По главной улице с оркестром (фильм, 1986) смотреть онлайн
Мюзикл, Мелодрама88 мин0+
О фильме
Такое бывает, наверное, у каждого: вдруг захочется круто изменить свою судьбу, начать «с чистого листа», не размениваться на пустяки, а шагать «по главной улице».
Герой фильма не ограничивается подобными размышлениями, он решает действовать: уходит со службы, покидает семью...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ПТРежиссёр
Пётр
Тодоровский
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актриса
Марина
Зудина
- Актёр
Валентин
Гафт
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Людмила
Максакова
- АЛАктёр
Александр
Лазарев
- Актриса
Светлана
Немоляева
- АБСценарист
Александр
Буравский
- ПТСценарист
Пётр
Тодоровский
- ВДПродюсер
Владимир
Дудин
- ВШОператор
Валерий
Шувалов
- ПТКомпозитор
Пётр
Тодоровский