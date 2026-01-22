По главной улице с оркестром (фильм, 1986) смотреть онлайн

По главной улице с оркестром
По главной улице с оркестром

Мюзикл, Мелодрама88 мин0+
О фильме

Такое бывает, наверное, у каждого: вдруг захочется круто изменить свою судьбу, начать «с чистого листа», не размениваться на пустяки, а шагать «по главной улице».

Герой фильма не ограничивается подобными размышлениями, он решает действовать: уходит со службы, покидает семью...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По главной улице с оркестром»